Fa benzina e viene scambiato per cliente prostituta: vicentino multato

Un uomo di 37 anni di Vicenza è stato multato per 500 euro a Milano per aver contrattato con una prostituta. Come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza, però, l’uomo ha presentato ricorso perché lui stava solo facendo rifornimento alla pompa di benzina e non ha interagito con la lucciola, come dimostra anche il video delle telecamere di sorveglianza. Il giudice di pace gli ha dato ragione e l’uomo non dovrà pagare la multa, ma nel frattempo ha litigato con la compagna. «Questo fatto mi ha rovinato la vita» ha detto.