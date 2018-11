Maltempo in Veneto, Zaia a Conte: «rinviare tasse»

Condividi

13:10 – Il governatore del Veneto Luca Zaia ha inviato una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte chiedendo una moratoria fiscale per i comuni colpiti dal maltempo di questi ultimi giorni. «Presenteremo al presidente Conte il dossier e chiederemo interventi. Quelli finanziari li andremo a quantificare, ci sono misure auspicabili in questa fase sulle quali far mente locale. Ad esempio procrastinare il pagamento delle tasse per i territori che non possono organizzarsi -ha detto Zaia -. Da Rocca Pietore non è possibile inviare mail e neppure fare telefonate».7

Zaia si è inoltre rivolto alle banche, chiedendo di sospendere il pagamento delle rate dei mutui per gli alluvionati: «trovino le modalità di differire i pagamenti – ha detto il presidente della regione -, escano sul mercato con prodotti ad hoc per aiutare gli alluvionati. Gli istituti di credito siano al nostro fianco. Il territorio ha bisogno di un atto di clemenza, 4-6 mesi di abbandono della rata del mutuo da pagare -ha concluso -, e poi escano con pacchetti ad hoc a tassi minimi o anche zero per dare una mano a ripartire». (Fonte: Ansa)