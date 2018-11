Migranti “Diciotti”, pm Catania chiedono archiviazione Salvini

Condividi

I pm di Catania hanno chiesto l’archiviazione delle accuse di sequestro persona a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ha reso noto lo stesso Salvini che con la sua ormai consueta teatralità ha aperto in diretta Facebook la busta arrivatagli dalla Procura. Salvini era stato indagato il 19 ottobre scorso a seguito della vicenda dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera italiana “Diciotti” avvenuta ad agosto, ai quali il ministro aveva impedito per settimane di scendere. «I gufi dei centri sociali saranno abbacchiati, ma per me è una buona notizia Ero sicuro di aver difeso il mio Paese e non aver infranto la legge. Spero che la richiesta del procuratore di Catania venga accolta. Ma mi chiedo – aggiunge provocatoriamente – il procuratore di Agrigento Patronaggio che cosa ha indagato? Quanti soldi ha fatto spendere per niente?».