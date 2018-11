Miteni, lavoratori: «abbiamo saputo da stampa di essere stati licenziati»

Condividi

Pubblichiamo la nota di congiunta di Rsu Miteni, Filctem Cgil Vicenza, Femca Cisl Vicenza e Uiltec Uil Vicenza.

Oggi alle ore 16.00 circa siamo venuti a conoscenza non da Miteni ma dalla stampa di essere stati tutti licenziati. Il vertice aziendale ha abbandonato anzitempo lo stabilimento senza incontrare la Rsu e senza dare immediate comunicazioni e spiegazioni. Un comportamento di assoluta irresponsabilità. Peggio ancora, la nota stampa diramata dall’azienda ha tentato assurdamente di addossare responsabilità ai lavoratori, quando invece chiarissime sono le cause che hanno determinato questo epilogo.

Ciò malgrado, gli operai, i tecnici e tutte le maestranze della Miteni si comporteranno con la massima responsabilità e procederanno, di concerto con i quadri direttivi, alla messa in sicurezza di tutti gli impianti, di tutti i depositi, di tutti i servizi e di quant’altro afferente, secondo quanto previsto dalle normative e dalle procedure interne. I lavoratori presidieranno le strutture anche ai fini della direttiva Seveso (attività a rischio di incidente rilevante). In questo momento sono presenti in stabilimento la Rsu, i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl ed Uiltec Uil, il sindaco di Trissino con l’assessore all’ambiente. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori precisazioni.