«Mose inutile, ecco le alternative»

L’ingegnere idraulico Luigi D’Alpaos, 74 anni, una vita all’Istituto di idraulica dell’Università di Padova, attacca il Mose e propone nuove soluzioni per l’alta marea a Venezia. Lo riporta Alberto Vitucci su La Nuova Venezia a pagina 4. Secondo D’Alpaos l’opera ha «un costo di manutenzione di 120 milioni all’anno che non ci potremo mai permettere».Il Mose in ogni caso non sarà sufficiente, secondo l’ingegnere, a contrastare l’innalzamento del livello del mare, che entro la fine del secolo salirà di 50-70 centimetri. La portualità secondo D’Alpaos inoltre è danneggiata dagli attracchi dentro la laguna, che non può rimanere chiusa per giorni. Secondo l’ingegnere la recente acqua alta potrebbe verificarsi anche in futuro e con portata maggiore. «Potremmo vederne di più intensi – spiega – della durata di giorni. Dunque anche il Mose in quel caso non basterebbe. Bisogna pensare a difese locali, per insulae. Cioè a difendere le varie parti della città fino a una quota di 140-150 centimetri sul medio mare. In quel caso le eventuali chiusure di un Mose funzionante sarebbero ridotte a una due volte l’anno. Bisogna recuperare – aggiunge – il tempo perduto e investire in studi indipendenti, comparare le varie ipotesi sul piano scientifico. Un’altra soluzione è quella di iniettare liquidi nel sottosuolo per sollevare di qualche centimetro la città. In 50 anni non si è fatto nulla per indagare e studiare questi interventi in termini obiettivi – conclude D’Alpaos -. I soldi sono andati tutti al Mose»

(ph: ChiccoDodiFC Shutterstock)