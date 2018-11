Raddrizzare la Torre di Pisa e il comodino comodo: le invenzioni del vicentino Celli

Condividi

«Lei che vuole raddrizzare la torre di Pisa, è ingegnere?». «No, no. Terza media con difficoltà. Però ho ripetuto un anno in meno di Einstein». Sembra una battuta piazzata lì, in prima serata nel gran varietà della Clerici sull’ammiraglia Rai, eppure è proprio così. Lui è l’Archimede Pitagorico berico: Franco Celli, professione inventore, salito alla ribalta nazionale per la sua partecipazione alla prima puntata del nuovo Portobello. E la sua idea (brevettata) potrebbe davvero riuscire a raddrizzare la torre pendente per antonomasia quanto basta per portarla a una inclinazione sicura. Come un moderno Leonardo Da Vinci, Celli vive in una sorta di casa-museo a Sossano (Vicenza). A ogni angolo una piccola, rivoluzionaria invenzione, ciascuna delle quali è nata dalla più innata dote umana: la curiosità, il dubbio. «Io non dormo finché non lo risolvo», racconta.

Celli è stato contattato dalla stessa Rai e la sua presentazione in prime time su Rai 1 (qui il video, al minuto 21) è stata un successo: «un picco di ascolti impressionante. Non a caso hanno chiamato la pubblicità prima del mio ingresso». Per i punti di share: hai capito l’inventore. Che non è nuovo dalle parti di Portobello: «ho partecipato 40 anni fa, con Tortora», ricorda. Al tempo l’invenzione presentata era un guinzaglio per cani con un pulsante per aprire il gancio e sganciare il collare. Uno tra i primi dei suoi 122 brevetti. «E altri 46 sono in cantiere», spiega mentre fa strada nel tour, che comincia da una rivoluzionaria fontana pubblica a due altezze adulti/bambini e con due leve che azionano un portaborracce e una ciotola per cani. Nel giardino sul retro, un altro prototipo ben più ambizioso: un supporto rotante per pannelli solari: «i normali pannelli fissi sono perpendicolari al sole – e quindi assorbono il massimo della energia solare – solo a una certa ora del giorno. Con questo supporto, il pannello segue la traiettoria del sole anche per 16 ore, massimizzando la produzione di energia, fino a ventidue volte in più».

Un altro marchingegno, all’interno dell’officina, è la ruota a moto perpetuo, «un vecchio progetto mai abbandonato per sfidare il primo e secondo principio della termodinamica» e riuscire dove scienziati e università hanno fallito. Ma è l’interno della casa che custodisce il tesoro più grande: i cento e passa brevetti, che campeggiano praticamente ovunque. Tutti regolarmente registrati non solo in Italia, ma anche in Svizzera, o in Germania. «Li ho depositati lì quando ci vivevo. Hanno valore in tutta Europa. I brevetti valgono dove li registri, nel resto del mondo durano un anno, ma se te li copiano, non possono essere commercializzati qui». Così è per il casco a prova di ladro che si aggancia alla moto con un telecomando e il comodino comodo, un desk estendibile fissato al muro per leggere, fare colazione o lavorare al pc comodamente a letto. E ancora, il trita-bottiglie che trasforma il rifiuto di plastica in materia prima e le scarpe da calcio senza lacci e con punta e tacco piatti. «Con la punta rotonda è difficile controllare la traiettoria del tiro – precisa – inoltre, con la punta piatta si acquista il 36% di potenza in più».



























Celli cento ne pensa e cento ne fa: dalla macchina ortopedica per distendere la spina dorsale, al pupazzo a forma di bruco per il pedibus che dà l’allarme all’adulto se un bambino si stacca dalla fila, dai bersagli per tiro al piattello ecologici, fatti di ghiaccio per non lasciare detriti, al cambio per biciclette a 481 rapporti. Tutte idee brillanti, alcune più utili di altre, ma certamente innovative. Quante di queste però si sono poi concretizzate? «Acquistate una dozzina. E tranne due o tre, le altre sono state prodotte e messe in commercio». Un’invenzione venduta su dieci non è una cattiva media, ma Celli – che prima di dedicarsi anima e corpo all’inventiva faceva l’interprete – per ogni sua “creatura” incompresa ripete un adagio in tedesco, che tradotto recita: «sono troppo stupidi per essere stupidi». Il che vale soprattutto con gli italiani: «un fatto di mentalità». L’inventore porta come esempio uno dei brevetti dei quali va più orgoglioso: le catene da neve auto-montanti: «l’ho spedito alla Daimler e alla Volvo e mi hanno entrambe risposto, dimostrando interessamento. Ho scritto alla Fiat e non ho mai avuto risposta».

Vivere di solo ingegno vendendo brevetti non è una passeggiata, anche perché «l’80% dei guadagni se ne va in tasse. E in più in Italia si paga l’Iva, che non si recupera più. Una cosa vergognosa». Inoltre, appunto, il mondo «è pieno di imbecilli» che non comprendono la genialità di certe innovazioni, anche quando vengono regalate, perché «non provano nemmeno a capirle». Ma l’inventore professionista non si abbatte, la sua è una sfida continua. «Inventori si nasce» e non lo si fa per i soldi o la gloria, bensì per creare soluzioni intelligenti che possano servire a tutti. E a chi vuole intraprendere la sua strada, Celli consiglia: «confrontatevi solo con persone ingegnose. A tutti capita di raccontare un’idea a un amico o a un collega e sentirsi rispondere “ma va là, non serve a niente” senza che l’abbia nemmeno capita. Meglio starne alla larga: il successo nella vita dipende dalla quantità di imbecilli che non incontri».