Verona, ragazze costrette a riti voodoo e prostituzione: 2 arrestati

15:10 – Una coppia di nigeriani è stata arrestata a Verona con l’accusa di aver rapito, schiavizzato e indotto alla prostituzione 5 ragazze tra cui una minorenne. Per loro l’accusa è di tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, gli accusati sono Lilian Edward di 40 anni e Denis Morgan di 35. Le giovani erano costrette a prostituirsi per saldare il debito di circa 25-30 mila euro contratto dalle loro famiglie in Nigeria, le quali venivano spesso minacciate. I due accusati compivano anche rituali di magia nera e riti voodoo. (Fonte: Ansa)