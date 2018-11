«Vicenza, Pwc in confltto d’interesse: lavora sia per Aim che per Agsm»

Condividi

Il consigliere comunale di opposizione (“Quarteri al centro”) di Vicenza Raffaele Colombara accusa Aim di conflitto di interesse. Lo riporta Il Giornale di Vicenza a pagina 15. Nel mirino la due diligence affidata dall’amministrazione Rucco alla società Pwc. «Qui l’incompatibilità è grande come una casa – spiega Colombara -. La Pwc non è una società qualunque. Dopo il cambio di amministrazione a Verona, il nuovo presidente del Cda di Agsm, Michele Croce, ha affidato proprio a Pwc il compito di effettuare una due diligence e, tra le altre cose, di rivedere l’accordo che era stato trovato con Aim che prevedeva un 58 per cento veronese e un 42 vicentino. tutta questa vicenda solleva molti interrogativi il fatto che la società vincitrice si sia fatta da parte, non rispondendo ai rilievi sollevati su questioni tecniche da parte del Comune. Interessante anche capire inoltre perché non abbia presentato ricorso. Il disegno politico sembra abbastanza prevedibile: diminuzione del valore della società e modifica del concambio. Per noi – conclude Colombara – il valore del concambio in un’ipotetica trattativa ha già il suo valore: 42 per cento. Se nella nuova trattativa il concambio per Vicenza avrà un valore inferiore sarà un fallimento».