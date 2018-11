Ex popolari, primi risarcimenti Consob da metà novembre

Condividi

L’Arbitro Consob farà partire i primi rimborsi per 300 soci delle ex banche popolari a metà novembre. In base al testo della Manovra, che dovrà essere approvato dal Parlamento, accettando il risarcimento i risparmiatori cederanno allo Stato la possibilità di insinuarsi al passivo della liquidazione come creditori o a costituirsi parte civile nei processi.

Come scrive Federico Nicoletti sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 15, Consob ha già ricevuto i fondi dal ministero delle Finanze: le liquidazioni. Entro il 30 novembre, l’Acf concluderà le 500 ulteriori pronunce sui lodi pendenti prima della liquidazione delle due banche.

(Ph. Lavocedellevoci.it)