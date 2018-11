La manovra italiana svela i veri malati d’Europa: Germania e Francia

Condividi

Ci sono parole che più di altre sintetizzano e spiegano il momento politico attuale. La parola “ingarbugliare” è una di queste, essenzialmente nel suo significato di mescolare più cose insieme in modo da confonderle, intricare, confondere, soprattutto: confondere. Nel proseguo useremo i termini rosso per sinistra (o presunta tale) e nero per destra (o presunta tale). La presunzione è d’obbligo vista l’attualità della profezia di Giorgio Gaber (“Cos’è la destra, cos’è la sinistra”).

In questi giorni abbiamo assistito a situazioni in cui ci sono rossi contro neri, neri contro neri, rossi contro rossi, rossi che difendono i neri, attaccati sia da rossi che dai neri. Per esempio, ad un rosso che attacca i neri italiani si contrappone un nero che si comporta scioccamente, a cui risponde un rosso, ma l’aspetto divertente di questa schizofrenica €uropa è che il nero Kurz alleato del nero Salvini, attacca l’amico italiano quando si tratta di schei, perché “sui schei no se schersa”.

In questa situazione a ingarbugliare la matassa arriva il soccorso rosso europeo al governo italiano, perché “sui schei” certi rossi sono più flessibili dei neri. Infatti, non solo la rossa tedesca Sahra Wagenknecht, capogruppo della Linke al Bundestag, ma anche il rosso leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Mélenchon difendono, pur prendendo le ideologiche distanze, il governo Lega-M5S. La Sahra afferma che se vogliamo salvare l’Europa dobbiamo sostenere la battaglia del governo italiano. Ma come!? I rossi italiani dicono che il nero Salvini vuole sfasciare l’Europa e la rossa tedesca dice che per salvare l’Europa bisogna sostenere il governo italiano. Sono proprio ingarbugliati questi europeisti.

Qualcuno potrebbe chiedersi quale sia il nesso tra la complicata situazione politica rosso-nera europea e il crollo della quotazione di Deutsche Bank AG. Per comprenderlo dobbiamo dare un’occhiata al rapporto ottobre 2018 che il Dipartimento Affari Internazionali del Tesoro Americano ha predisposto per il Congresso. Naturalmente il rapporto rispecchia la prospettiva americana, ma interessanti considerazioni emergono dalle tabelle e nelle considerazioni relative all’Europa e alla Germania.

Una tabella ci dice che Italia e Francia hanno rispetto alla Germania un tasso di cambio reale sopravvalutato rispetto ai fondamentali macroeconomici, mentre un’altra ci dice che l’Italia ha un surplus delle partite correnti pari al 2,8% del PIL. In altri punti si evidenziano le distorsioni della zona euro, e in particolare l’enorme surplus tedesco favorito dal dumping salariale che porta alla sottovalutazione del cambio reale “dell’euro tedesco”, sottovalutato di oltre il 10% rispetto al suo valore effettivo, la politica deflattiva tedesca preoccupa gli analisti mondiali molto più del debito italiano e molto di più del deficit del 2,4%.

Infatti, se noi sottraiamo al surplus della partite correnti (+2,8% del PIL) il deficit di bilancio (-2,4% del PIL), otteniamo un +0,4% sul PIL, cioè l’Italia come paese sta prestando più soldi all’estero di quanto ne richieda, altro che vivere sopra le nostre possibilità, ma, se una parte del deficit italiano viene sottoscritta da italiani la nostra posizione netta sull’estero aumenta, infatti la tabella a pag. 16 del rapporto ci dice che abbiamo una autonomia valutaria superiore a Francia e Germania.

Il malato d’Europa non è l’Italia, come sostiene il Draghi, ma sono la Francia e la Germania; la prima con un deficit delle partite correnti (-0,6% sul Pil) e deficit programmato del -2,8% sul Pil, che significa un potenziale indebitamento sull’estero del -3,4%, contro un credito dell’Italia dello 0,4% del Pil. Dal lato opposto la Germania beneficia di un surplus commerciale drogato da un cambio sottovalutato a discapito dei partner europei.

Naturalmente si tiene nascosto che le banche francesi e tedesche sono messe peggio delle nostre, con buona pace dei pinocchi della Bce. Un italiano che ha comprato un’azione Deutsche Bank a 25 euro oggi se la ritrova a 9 euro, cioè ha perso il 64% del capitale, adesso trovatemi un Btp italiano a 10 anni che dal 2015 al 2018 abbia perso il 64% del capitale. Sono stati più furbi gli italiani che hanno creduto nell’Italia o gli italiani che hanno creduto nella Germania?

Tutto il polverone sul deficit italiano serve a non parlare dei veri problemi dell’Europa, che non sono il debito pubblico e il deficit italiani, ma sono le assurde regole europee che ti fanno passare per buona una banca che ha perso il 64% del valore, e una nazione che si sta indebitando con un cambio sopravvalutato (Francia). Quando i rossi Sahra Wagenknecht, e Jean-Luc Mélenchon difendono il governo italiano, difendono principalmente i loro paesi dalle politiche assurde dell’€uropa. Naturalmente molti autorevoli economisti non condivideranno queste mie considerazioni, ma la casalinga di Voghera sicuramente ha capito.

(ph: Shutterstock)