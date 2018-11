«Licenziamenti Miteni, politica nazionale e regionale intervenga subito»

Condividi

La Segreteria provinciale del Partito Democratico di Vicenza e il suo responsabile provinciale per il lavoro Gianni Castellan invitano in un comunicato le istituzioni nazionali e regionali a convocare un tavolo per discutere dei problemi ambientali e lavorativi legati alla Miteni di Trissino, che ha presentato istanza di fallimento licenziando i dipendenti. ,

«Le istituzioni nazionali e regionali territoriali – dichiara Castellan – sciolgano ogni timidezza e titubanza nel coniugare lavoro industriale e salvaguardia dell’ambiente. Lanciamo un appello a tutte le forze politiche e sociali del nostro territorio perché si facciano parte attiva nel promuovere soluzioni possibili per questi lavoratori. Nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve essere lasciato solo. Siamo purtroppo in presenza della conferma che questa azienda è guidata da un modello capitalista selvaggio “del mordi e fuggi”. Modello che pensavamo scomparso dal nostro territorio grazie alle lotte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali tutte, ma che evidentemente – conclude Castellan – è vivo in azioni come quella a cui abbiamo assistito».

(ph: Facebook – Gianni Castellan)