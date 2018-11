Maltempo, ai boschi delle Dolomiti un secolo per riprendersi

Condividi

L’ondata di maltempo degli scorsi giorni ha distrutto oltre un milione di metri cubi di foresta in 24 ore sulle Dolomiti tra Veneto, Trentino, Alto Adige. Una ferita profonda che impiegherà 100 anni per rimarginarsi completamente. L’Agordino, il Feltrino, il Comelico, l’Ampezzano sono le zone più colpite, come pure l’Altopiano di Asiago, il Cansiglio, e la Val Visdende. Come riporta il Corriere del Veneto a pagina 2, la Protezione civile stima tra i 25 e i 30 mila gli ettari distrutti. Solo per la pulizia e il ripristino di strade e sentieri occorreranno 300 milioni di euro.

Nel frattempo, continua a crescere il numero delle vittime: ieri altre due in Valle D’Aosta, dove un castagno è caduto schiacciando un’auto che stava passando senza lasciare scampo all’anziana coppia di occupanti. In Alto Adige un 81enne è caduto mentre riparava il tetto di una malga, mentre a Bolzano è morto un uomo rimasto ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces.

