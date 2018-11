Maltempo, Bellunese ancora senza acqua e corrente elettrica

Condividi

Linkedin email

12:15 – Bellunese ancora senza energia elettrica e acqua potabile, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Sono ormai duecento i generatori a gasolio che la società E-Distribuzione di Enel ha attivato in più località della provincia per le utenze domestiche, ma non sempre l’erogazione è costante. Mentre nelle località di Saviner di Laste a Rocca Pietore e Molino di Falcade si attende la riparazione degli impianti di generazione autonoma da poco installati ma entrati in blocco, occorreranno alcuni giorni per ripristinare i collegamenti aerei fra tralicci e cabine di trasformazione e distribuzione.

Per quanto riguarda la rete di acquedotti, a titolo precauzionale viene consigliato di bollire l’acqua prima di un suo utilizzo a fini alimentari, non essendo ancora stati eseguiti gli esami nell’intera area. In alcune zone, del tutto prive di erogazione, si sta provvedendo con l’invio di autobotti. A patire i disagi maggiori è ancora l’Alto Agordino, dove la rete di acquedotti è pesantemente danneggiata e i tempi di ripristino vengono stimati in oltre una settimana. I collegamenti stradali, infine, sono interrotti nel Comune di Gosaldo, a causa di una frana a Frassenè di Voltago Agordino. (Fonte: Ansa)

(Ph. Gianpaolo Bottacin / Facebook)