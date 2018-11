Maltempo, gravi danni anche in Lessinia: abbattuto un albero su 10

Condividi

Anche in Lessinia è iniziata la conta dei danni provocati dal maltempo. Un calcolo preciso degli alberi abbattuti – larici e abeti rossi – non è ancora possibile ma, come scrive Vittorio Zambaldo su L’Arena a pagina 25, secondo le prime stime circa il 10-15% del patrimonio boschivo della foresta di Giazza (Selva di Progno) sarebbe andato distrutto.

Mentre lungo la strada di Revolto trattori, ruspe e motoseghe sono al lavoro per rendere possibile il transito, il Cai Veneto sconsiglia le escursioni sulle montagne del Nordest, perché alberi in equilibrio precario potrebbero cadere all’improvviso e diversi sentieri potrebbero essere impraticabili anche per l’erosione delle forti piogge.

(Ph. Getyourimage.club)