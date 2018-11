Maltempo, sopralluogo vertici Protezione civile nel Bellunese

Condividi

In soccorso del Bellunese, martoriato dal maltempo, arrivano anche i vertici nazionali della Protezione Civile. Al Centro Coordinamento Soccorsi allestito nell’aeroporto di Belluno, l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi del Veneto (in foto, a sinistra), ha accolto Luigi D’Angelo, direttore operativo del Coordinamento emergenze della Protezione Civile nazionale (a destra), insieme ai suoi uomini che saranno sul territorio per ulteriori verifiche sulla gravità dei danni e per intervenire in aiuto di un’area che oggettivamente ha evidenziato le maggiori difficoltà.

Bottacin ha rivolto un ringraziamento all’ingegner D’Angelo «per essere immediatamente giunto sul territorio dopo la mia richiesta di attivazione. La protezione civile nazionale sta dimostrando un’attenzione nei confronti del Veneto che va sottolineata e ringraziata: la nostra situazione risulta essere la più critica, ma molte sono anche le altre realtà disagiate sul territorio nazionale che necessitano soccorsi e interventi». L’assessore evidenzia che «la situazione resta oggettivamente difficile ma, grazie a un ottimo lavoro di squadra con le amministrazioni locali, con il notevolissimo supporto dei volontari e con i supporti anche del Dipartimento nazionale, supereremo anche queste difficoltà».

(Ph. Avn)