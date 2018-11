Un miliardo per il maltempo, Zaia ringrazia Intesa: «sensibilità e velocità»

Condividi

Linkedin email

«Una banca è o non è. In questo caso Banca Intesa dimostra di esserci, di essere attenta ai territori e ai cittadini». È il ringraziamento del governatore veneto Luca Zaia a Banca Intesa per aver stanziato un miliardo di euro per finanziare singoli, famiglie e imprese danneggiati dal maltempo di questi giorni.

Zaia ringrazia in particolare «l’amministratore delegato Carlo Messina non solo per la sensibilità dimostrata, ma anche per la rapidità con cui ha saputo assumere una decisione fondamentale, che per il Nordest vale 270 milioni di euro. Al governo e a tutto il sistema bancario continuo a chiedere anche un ulteriore sforzo a beneficio dei danneggiati dal maltempo, anche in vista della sospensione dei ratei dei mutui».

(Ph. Luca Zaia / Facebook)