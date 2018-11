Usa, condannato sceglie sedia elettrica: «iniezione troppo dolorosa»

Condividi

Edmund Zagorski, condannato a morte in Tennessee (Usa) per duplice omicidio, ha scelto come strumento per l’esecuzione capitale la sedia elettrica. Il 63enne non ha voluto l’iniezione letale perché «gli avrebbe provocato una morte dolorosa», ha spiegato il suo avvocato.

Per i legali di Zagorski, nel braccio della morte da 34 anni, «gli ultimi minuti, fra 10 e 18, della sua vita sarebbero stati un orrore assoluto», con «un dolore insostenibile, probabilmente per 15-30 secondi». La sedia elettrica non veniva utilizzata negli Usa, dove è legale in 9 stati, dal 2013.

Fonte: Fatto Quotidiano

(Ph. Shutterstock)