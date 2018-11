«Allarme smog, Pianura Padana pattumiera d’Europa»

Condividi

La Conferenza globale sull’inquinamento tenutasi a Ginevra ha rappresentato uno scenario agghiacciante per gli abitanti della Pianura Padana, che corrispondono al 95% degli europei esposti agli agenti inquinanti dell’aria più nocivi. Lo riporta Elena Cardinali su L’Arena a pagina 13. Pm10, biossido di azoto e ozono sono presenti in grande quantità al Nordest, a causa soprattutto del carbone e della legna. Non usa mezzi termini per commentare questi dati allarmanti Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale Studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia Respiratoria di Verona: «la Pianura padana è la pattumiera d’Europa. Una circostanza determinata dalla grossa concentrazione di industrie, e quindi di abitazioni, di riscaldamento e di veicoli. Il tutto in una zona che ha la forma di una conca, con scarso ricambio d’aria e molta stagnazione di inquinanti».

(ph: Shutterstock)