Bassano, Donazzan: «riaprire subito Ponte Alpini»

L’assessore regionale Elena Donazzan in un comunicato chiede a gran voce la riapertura del Ponte degli Alpini a Bassano. «Stamattina mi sono recata in Angarano per parlare con i commercianti e ho trovato in loro tanta disperazione e altrettanta rassegnazione – dichiara l’assessore -. I commercianti di Angarano stanno resistendo dal 2015, tra aperture e chiusure, cambi di direzione, appalti che non arrivano mai in fondo, lavori senza tempo: ogni ulteriore colpo inferto all’economia di quel quartiere porta con se conseguenze gravissime. Il Ponte va riaperto – aggiunge la Donazzan -, e subito: invito l’Amministrazione a non incaponirsi oltre e valutare una riapertura immediata, eventualmente anche parziale con un contenimento dei passaggi, perché l’attuale situazione per i commercianti di Angarano è una sciagura. Se giustifico la chiusura avvenuta nei giorni della massima allerta, non riesco a tacere oltre di fronte a questo immobilismo oggi che un rischio così elevato non c’è più».

All’Assessore Donazzan fa eco il Consigliere Comunale Alessio Savona: «se il Ponte degli Alpini ha retto è perché il nostro grande Vecchio, a dispetto dell’incapacità di coloro che se ne dovevano occupare, sta dimostrando di avere più carattere del previsto: questo fatto fortunoso non assolve l’Amministrazione di Bassano del Grappa dalla colpa di non avere ancora risolto i problemi del restauro». «Il Ponte chiuso per il 4 novembre – conclude la Donazzan – , data epica per la nostra Città, a cent’anni esatti dalla fine della Prima Guerra Mondiale, è una macchia che resterà per sempre».