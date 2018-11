Caduti, sindaco M5S rimuove fiori in memoria repubblichini

Condividi

In occasione della commemorazione dei caduti che si celebra il 4 novembre, il movimento politico di estrema destra Casapound ha deposto, ricordando anche la marcia su Roma del 28 ottobre 1922, alcuni fiori sul monumento ai caduti repubblichini, cioè aderenti alla Repubblica sociale italiana nota anche come Repubblica di Salò, fondata da Benito Mussolini dopo la sua liberazione da parte dei nazisti nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, nel cimitero di Venaria (Torino). Il sindaco Roberto Falcone (in foto) del Movimento 5 Stelle si è però recato al cimitero con i vigili per far rimuovere i fiori. «A Venaria non accettiamo azioni in ricordo di eventi riconducibili al periodo più buio e nefasto della nostra nazione – spiega Falcone su Facebook -. Per questo stamattina sono andato di persona a rimuovere i fiori deposti da Casapound in ricordo del 28 ottobre 1922. Dopo mesi di violenze, con la marcia su Roma il fascismo si prese la Storia e l’Italia con l’arroganza e l’intimidazione delle istituzioni. Venaria è città di Martiri e di Resistenza. Non c’è spazio per questi rigurgiti nostalgici».

(ph: Facebook – Roberto Falcone)