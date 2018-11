Calciatori in mutande, quel “pasticciaccio brutto” all’Olimpico di Vicenza

Condividi

Il recente défilé in mutande al teatro Olimpico da parte dei calciatori del Vicenza non è soltanto l’ultima nefandezza a favore di obiettivo fotografico che si aggiunge al già vasto catalogo degli usi impropri e dei veri e propri abusi (come questo) della scena palladiana. È anche – anzi, soprattutto – un singolare e inedito pasticcio che rischia di incrinare i rapporti fra il Comune e la Soprintendenza ai beni artistici.

Una patata bollente che potrebbe scottare più di qualcuno nell’amministrazione, a partire dal sindaco Francesco Rucco, che gestisce personalmente la Cultura, senza escludere gli uffici che se ne occupano, guidati dal nuovo dirigente Mauro Passarin. Raccontata per primo dal Giornale di Vicenza nell’edizione dell’1 novembre, la storia non si può considerare chiusa con il riconoscimento da parte della società calcistica che non è il caso di utilizzare le immagini dei giocatori all’Olimpico per il suo progettato calendario. Vvox ha infatti appurato che la Soprintendenza non aveva fornito alcun “via libera” all’iniziativa, perché dall’unico soggetto titolato ad avanzarne la richiesta – il Comune, proprietario del teatro – non ha mai ricevuto alcuna formale domanda di autorizzazione al proposito.

Già nelle prossime ore, al più tardi all’inizio della settimana prossima, partirà quindi una lettera indirizzata al Comune, con la richiesta di tutti i chiarimenti del caso. Per inciso, l’uso dell’Olimpico senza l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, per effetto del Codice dei beni Culturali delinea un reato di tipo penale. Nel caso in cui venisse ufficialmente confermato che il set fotografico con i calciatori ha avuto effettivamente luogo (ma la stessa società calcistica non lo ha mai negato, pur nel tentativo di mantenere il massimo riserbo), potrebbe quindi partire anche una segnalazione alla Procura della Repubblica. A prescindere dal fatto che le fotografie siano utilizzate o meno.

Il caso costituisce uno dei punti più bassi nella gestione del Teatro Olimpico da parte del Comune. E presenta molti punti oscuri, niente affatto rassicuranti per quanto riguarda l’attenzione e l’efficacia con cui Vicenza gestisce e custodisce non solo il suo teatro-monumento unico al mondo, ma a questo punto anche i tanti altri gioielli, palladiani e non, di cui è la proprietaria. Secondo la versione iniziale e mai smentita dei fatti, risulta che dall’assessorato alla cultura sarebbe giunto solo un intervento “ex post”, per limitare i danni, volto a sollecitare la scelta di non diffondere (social permettendo) immagini totalmente inadeguate al significato e al valore culturale del contesto. Preliminarmente, però, nessuna richiesta da parte degli uffici di Levà degli Angeli per ottenere dalla Soprintendenza l’autorizzazione al set fotografico.

E resta allora da capire – ed è la questione centrale – come sia stato possibile che tale set abbia avuto luogo. Un gruppo di giocatori del Vicenza, uno o più fotografi, qualche aiutante, attrezzatura varia: nulla che non attiri l’attenzione, tanto più durante il normale orario di apertura. Evidentemente, chi ha fatto entrare questo folto gruppo di lavoro lo riteneva autorizzato, ma così non era. Nel migliore dei casi, questa storia lascia una spiacevole sensazione di approssimazione da parte di chi deve gestire il massimo monumento cittadino e preservarlo da un uso improprio.

A meno che, e sarebbe molto peggio, l’operazione non sia stata costruita attraverso contatti diretti, all’insegna della superficialità (per non dire di peggio), bypassando le consuetudini e la legge per far sì che i calciatori potessero posare all’Olimpico ed essere fotografati senza intoppi, con un passaggio di consegne del tutto informale, improprio e gravemente irregolare. E poi, è ben noto che l’utilizzo dell’Olimpico per attività private, tanto più se comportano lo sfruttamento dell’immagine del monumento, dev’essere soggetto a un corrispettivo economico adeguato al prestigio del luogo.

Data l’inesistenza della necessaria autorizzazione e vista la totale mancanza di chiarezza con cui tutta la vicenda si è dipanata, è lecito chiedersi se tale corrispettivo sia stato chiesto e versato. Un dubbio che aumenta considerando lo sbandierato fine benefico a cui il calendario in via di realizzazione sarebbe destinato. Il Comune proprietario dell’Olimpico non fa parte del gruppo di professionisti a cui la società L.R. Vicenza Virtus può chiedere di lavorare gratuitamente a tale scopo. Ed ha invece l’obiettivo di gestire al meglio, anche con questo tipo di proventi, il bene culturale di inestimabile valore di cui è proprietario e responsabile. Senza contare che la chiara natura pubblicitaria del calendario stesso (con i calciatori che indossano intimo, magliette, jeans della Diesel o di altri marchi riconducibili al patron Renzo Rosso) delinea un contesto nel quale l’aspetto benefico appare limitato alla distribuzione del calendario, non al commercio dei capi d’abbigliamento in questione.

Insomma, da qualsiasi parte la si guardi, questa storia presenta aspetti sconcertanti, bisognosi di immediato chiarimento. Per evitare i cattivi pensieri di chi teme un atteggiamento un po’ troppo compiacente nei confronti del Vicenza. Ma soprattutto per garantire a tutti i vicentini, anche quelli che non tifano per la squadra cittadina, che al Teatro Olimpico (e negli uffici comunali) non vadano mai più in scena “spettacoli” allo stesso tempo inadeguati e incuranti delle regole come questo.

