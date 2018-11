Condividi

All’interno di un grande parco di Castelvolturno in provincia di Caserta è nato, su iniziativa dell’associazione “Rain Arcigay Caserta” e in collaborazione con il Comune, il primo centro di accoglienza per i giovani omosessuali cacciati di casa a causa del loro orientamento sessuale. Il centro, appena aperto, ha già ricevuto 15 richieste di ospitalità in una villa confiscata.

(Fonte: Skytg24)