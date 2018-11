Donne e chemio, sinistra contro la Ferragni: «svilisce battaglie femministe»

Condividi

Linkedin email

Viola Carofalo di “Potere al popolo” attacca su Facebook l’influencer Chiara Ferragni e la nota marca di shampoo Pantene per uno spot che riguarda l’hair-shaming (letteralmente vergogna per i capelli) subito dalle donne in chemioterapia. «La spettacolarizzazione (o peggio ancora la mercificazione) in questo caso della lotta antisessista e contro modelli definiti dall’alto rischia di svuotare di contenuto le nostre battaglie – scrive la Carofalo -. La testimonial non è una ragazza con gli afro, o, per fare un altro esempio, una donna con pochi capelli perché sta facendo la chemio. E’ Chiara Ferragni: lunghi capelli biondi sempre in piega (fatti suoi, ma mi sembra una testimonial surreale).