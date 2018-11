«Golpe mercati contro Italia»: bufera su M5S per falso video Dijsselbloem

Condividi

Linkedin email

Ha fatto discutere il video pubblicato su Facebook dal gruppo parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle in cui l’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem (in foto) auspicava un attacco dei mercati contro l’Italia con lo scopo di far salire gli interessi sul debito per punire la manovra del governo. Dijsselbloem in realtà non ha mai pronunciato quelle parole. Il video, prodotto dall’emittente Pandora del giornalista Giulietto Chiesa, copre con una voce fuori campo le vere parole dell’ex presidente dell’Eurogruppo, che, a proposito del confronto dell’Italia con la Grecia e dell’enorme differenza tra i due Paesi, cioè che i titoli di Stato italiani sono detenuti in larga parte da fondi di investimento e banche «ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l’economia implode, questo si ripercuote sull’intera economia. Il pro è che basta che l’Italia lo capisca, che i consumatori lo capiscano, e può iniziare un percorso di correzione dall’interno».«Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure – ha commentato Ettore Rosato -. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un’intervista a Dijsselbloem, ex capo dell’Eurogruppo. È la strategia della menzogna sempre, la stessa che usa di Maio per fare il condono edilizio nel suo collegio a Ischia e poi dire che non è vero».