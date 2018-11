Litiga con autista, bus cade in acqua: 13 morti [VIDEO]

Condividi

In Cina una lite tra una passeggera e un autista in un autobus ha provocato una tragedia: 13 morti e due dispersi. Un video diffuso dalla polizia cinese e pubblicato sulla pagina Facebook di China Xinhua News mostra il motivo della lite e i tragici attimi dell‘incidente. L’uomo non ha fermato il mezzo nonostante la richiesta della donna che aveva chiamato la fermata. A questo punto lei ha iniziato ad insultarlo e picchiarlo in testa. Lui nel tentativo di farla smettere ha perso il controllo dell’autobus, si è scontrato contro un’auto ed è finito fuori strada, sfondando il guardril e finendo nel fiume Yangtze, a Chongqing.