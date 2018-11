Maltempo in Veneto, Borrelli: «situazione apocalittica»

Condividi

16:25 – Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli (in foto) intervenendo a Belluno assieme al presidente della regione Veneto Luca Zaia ha parlato dell’ondata di maltempo. «Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi – ha detto -. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante. La situazione – ha aggiunto – è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli».

«Abbiamo registrato venti fino a 180 km orari nelle valli e dunque la devastazione è stata simile a quella della Liguria. Chiederemo la dichiarazione dello stato di emergenza per le prime risorse – ha aggiunto Borrelli -. Poi normative ed ordinanze per la gestione dei detriti e gestione delle procedure di appalto per i lavori di ripristino. Abbiamo registrato un’esigenza particolare a Rocca Pietore secondo quanto richiesto dal sindaco, e quindi faremo in modo di mandare altri volontari. Ci sono frazioni e comuni ancora isolati – ha concluso Borrelli, in costante contatto – con il presidente del Consiglio dei ministri e con il sottosegretario Giorgetti». (Fonte: Ansa 12:21)

(ph: Facebook – Dipartimento Protezione Civile)