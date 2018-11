Maltempo in Veneto, Castelli (M5S): «stop tasse per alluvionati»

Condividi

Il viceministro dell’Economia Laura Castelli (Movimento 5 Stelle) ha annunciato sul suo profilo Facebook, dopo la riunione con il premier Giuseppe Conte e la Protezione civile, che il governo sta pensando alla sospensione di tasse e cartelle per gli alluvionati di Veneto e Liguria. «Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, -scrive la Castelli – a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà e intere zone letteralmente devastate. Il lavoro straordinario che stanno svolgendo Protezione civile e vigili del fuoco, che ringraziamo per la grande professionalità e per essere al fianco dei sindaci e dei cittadini, è fondamentale per affrontare la prima emergenza».

«Ritengo che terminata la prima fase di grande criticità, – aggiunge la Castelli – sia necessario d’intesa con gli enti locali e in particolare con le Regioni più colpite mettere in campo misure straordinarie per venire incontro al dramma che stanno vivendo alcune aree del Paese e fare in modo che il ritorno alla normalità sia il più veloce possibile. La sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria – conclude il viceministro – che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture».

(ph: Facebook – Laura Castelli)