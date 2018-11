Maltempo in Veneto, Zaia: «un miliardo di danni»

Condividi

13:40 – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in visita a Belluno, ha fatto il punto della situazione sui danni provocati dal maltempo. «Ho parlato con il presidente del consiglio Conte che ha detto che in settimana ci saranno già i primi provvedimenti – spiega Zaia -. Dopo aver procrastinato le scadenze fiscali, in settimana ci dovrebbero essere le prime decisioni e posizioni da parte del Consiglio dei ministri. Almeno un miliardo di euro di danni ce li abbiamo – ha aggiunto Zaia -. Preghiamo di avere libertà nella gestione commissariale, non si tratta solo di ripulire ma occorre il piglio di operatività tipico della Protezione civile».

Il governatore ha poi rivolto un appello ai cittadini.«La montagna veneta è diventata un “paesaggio lunare“. Evitate il turismo delle disgrazie. Non siete d’aiuto. Aspettate che si ripristini bene la viabilità e poi cominciate ad andarci per andare a sciare o fare una gita, la montagna si aiuta anche così. Non deve serpeggiare la leggenda metropolitana che lì non vale la pena di andare – ha aggiunto Zaia – perché non c’è più nulla. Alla fiera di Longarone, Arredamont – ha concluso facendo un esempio -, ci si arriva tranquillamente, si può andare per dare una mano agli artigiani espositori». (Fonte: Ansa)