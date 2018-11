“Schiavitù moderna”: 40enne polacco segregato da prof inglese

Condividi

Una professoressa inglese di 56 anni che vive assieme al marito nel New Hampshire, in una villa da 1 milione e mezzo di euro, è stata arrestata dopo che la polizia ha scoperto un uomo polacco di 40 anni che viveva in un capanno nella sua proprietà. Senza servizi igienici, l’uomo dormiva tra gli stracci e mangiava cibo scaduto. Secondo gli inquirenti si tratta di “schiavitù moderna“, un fenomeno raro, ma esistente. L’uomo in pratica sarebbe stato un loro dipendente, per mansioni domestiche o di giardinaggio, trattato però in maniera abominevole.

(Fonte: Huffingtonpost)