Stress test europei, tre banche tedesche fuori norma

Il bilancio degli stress test agli istituti di credito, con l’ipotesi di leva finanziaria al 2020 per vedere se si sta entro i limiti consentiti, è positivo per le 4 banche italiane sotto esame e negativo per tre banche tedesche, tra cui Deutsche Bank. Lo riporta Luca Davi su Il Sole 24 Ore di oggi. Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm infatti hanno riportato indici patrimoniali (Cet 1 ratio) superiori alla soglia d’allarme del 5,5% in uno scenario macroeconomico avverso nella simulazione di Eba e Bce. Anche Bper, Mediobanca, Popolare di Sondrio, Iccrea e Credem hanno superato le prove, solo Carige ha registrato fragilità. Molto peggio hanno fatto i tedeschi. Deutsche Bank ha sforato i limiti consentiti arrivando all’8,14%. Male anche Norddeutsche Landesbank e Bayerische Landesbank che hanno superato i limiti.