A Varese una maestra è stata insultata dalla madre di un alunno e la donna le ha anche sputato in faccia. Il motivo della rissa è stato il ritardo con cui la donna è arrivata per prendere il figlio a scuola. La maestra l’ha rimproverata e lei ha reagito con violenza. La maestra ha raccontato che non era la prima volta che la donna arrivava in ritardo e lasciava il figlioletto da solo ad attendere. Ora sporgerà denuncia.

(Fonte: Skytg24)