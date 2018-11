«Veneto in ginocchio»: Regione apre conto solidarietà

Condividi

Linkedin email

08:55 – In attesa dell’eventuale attivazione dell’sms solidale, chiesto dal governatore del Veneto Luca Zaia per fronteggiare l’emergenza maltempo, la Regione ha aperto un conto corrente già attivo dove si possono fare donazioni per gli alluvionati. Per fronteggiare le devastazioni. «Spero – ha spiegato Zaia – che questo conto corrente possa avere la diffusione più ampia possibile e che, come sempre, possa trovare riscontro nella grande generosità della gente. Da parte mia – aggiunge il governatore – un solo impegno e una sola garanzia: ogni centesimo che verrà versato andrà destinato solo ed esclusivamente per aiutare le persone in difficoltà». Il conto corrente è attivato presso la Banca Unicredit Spa, tesoriere regionale, con questo Iban: IT 75 C 02008 02017 000105442360. La causale è: “Veneto inginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018″. (Fonte: Ansa)