Venezia, un algoritmo prevede i furti prima che avvengano

Anche la questura di Venezia, dopo Napoli e Prato, si è dotata di un algoritmo in grado di prevedere i furti prima che avvengano e finora l’84% degli allarmi lanciati dal sistema si sono rivelati attendibili. Lo riporta Francesco Bottazzo sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 7. Con questo sistema la polizia è in grado di prevenire ed evitare i reati. Il computer confronta ed elabora una serie di dati sui precedenti penali, basandosi sul presupposto, constatato dagli esperti, che il 90% dei furti sono commessi da criminali seriali. Fermando chi ha già commesso furti in passato ed è in libertà, l’indice cala sensibilmente.