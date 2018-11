Croce invita Giacobbo, Pd Verona: «svelerà i misteri di Agsm?»

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consigliare del Partito Democratico di Verona

Riteniamo azzeccata la scelta del presidente Croce di invitare il giornalista Roberto Giacobbo alle celebrazioni del 120° anniversario di Agsm che si terranno venerdì prossimo 9 Novembre in Gran Guardia. Forse l’ex conduttore di Voyager potrà aiutarci a capire ciò che sta accedendo in Agsm, ormai un mistero più fitto dell’Area 51. Le numerose promesse elettorali di Croce sulla trasparenza, sull’efficientamento e la professionalizzazione non hanno avuta alcuna ricaduta all’interno dai cda della galassia Agsm i quali rimangono composti e governati da ferrei criteri di spartizione politica. Peggio ancora, secondo le informazioni che raccogliamo quotidianamente, la politica sta svolgendo un ruolo sempre più asfissiante anche nella selezione del personale interno e delle carriere in Agsm rischiando di erodere, come è ormai accaduto in Amia, un patrimonio di professionalità costruito nel corso di decenni.

Da quindici anni a questa parte la situazione è andata nettamente peggiorando: dallo stile di Paolo Zanotto, che non toccava gli utili aziendali e non metteva becco nelle scelte aziendali anche a costo di tirarsi addosso feroci polemiche, siamo passati allo stile di Flavio Tosi che prosciugava utili e fondi di riserva aziendali. Ora siamo nell’era in cui un ex Savonarola come Michele Croce domina incontrastato secondo logiche che risultano oscure allo stesso Sindaco di Verona. Sulla fusione con Aim Vicenza, ad esempio, non sarà che l’unico vero ostacolo non siano più le basi economiche – in questi anni eviscerate al centesimo – ma la tenuta del monopolio da parte di Croce? Attendiamo novità anche dei pareri delle due super manager Bettina Campedelli e Carla Cico a cui il Sindaco Sboarina intendeva ricorrere per risollevare le sorti delle aziende comunali. Chiediamo un confronto – se necessario anche a porte chiuse – nella commissione consiliare competente. A meno che, nel frattempo, le super consulenti non siano state rapite dagli alieni, ma questo eventualmente ce lo dirà Giacobbo.

Il gruppo consiliare comunale Pd Verona

