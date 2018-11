Verona, picchia la sua ex: accoltellato dal nuovo compagno

Condividi

17:35 – Un 30enne bresciano è stato accoltellato a Verona a seguito di una lite nell’appartamento della sua ex ragazza. Il suo aggressore è il nuovo compagno di lei, un 40enne di Palermo. La vittima si era recato nell’abitazione dove conviveva con la donna per recuperare alcuni effetti personali, ma poi è scoppiata la rissa. La donna è rimasta anch’essa ferita riportando una frattura alla gamba a causa delle botte dell’ex. L’aggressore ha detto di aver agito per legittima difesa e che è stato l’altro ad aggredirlo per primo e a picchiare anche la donna. Il bresciano è scappato via con la lama ancora piantata nello stomaco ed ha chiesto aiuto in un supermercato vicino. Ora è in ospedale, pare non in gravi condizioni. L’aggressore è invece in manette accusato di tentato omicidio.

(Fonte: Ansa 16:14)