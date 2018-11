Vuole farsi suora, ma poi cambia idea e diventa pornostar

Condividi

Dopo 10 anni in convento una 28enne colombiana di nome Yudi Pineda ha deciso che non sarebbe più diventata suora. Dopo essersi innamorata del suo prof di religione e aver incontrato un uomo che le ha fatto conoscere il suo portale per adulti dedicato alle webcam girl, cioè alle ragazze che si spogliano e restano nude davanti al computer mentre dall’altra parte c’è chi guarda e paga, Yudi ha deciso di abbandonare l’idea di prendere i voti. Ma assicura di non aver abbandonato la fede cattolica: «non mi perdo mai le preghiere del venerdì, le riunioni del sabato o la messa domenicale. C’è qualcosa di artistico in quello che faccio oggi, non c’è niente di male».

(Fonte: Huffingtonpost)

(ph Instagram – Yudi Pineda)