Centri commerciali e chiusure domenicali: botteghe addio

E’ una ecatombe, una deriva inarrestabile, rappresentano il 90% del tessuto commerciale italiano, danno lavoro al 60% degli addetti, raggiungono il 40% del fatturato del settore, ma si devono arrendere di fronte ad una realtà che sembra voler fare a meno di loro. Per artigiani, negozi di quartiere, per le imprese con meno di dieci dipendenti presente e futuro sono nerissimi. In 10 anni ne sono scomparsi più di 100.000, con un tasso di mortalità che non ha lasciato scampo. La fotografia scattata dall’Istat in occasione di un approfondimento sul lavoro domenicale presentato alla Camera dei Deputati (dove si stanno esaminando i ddl sulla disciplina degli orari di apertura dei negozi) non lascia molto spazio alle notizie positive. Nel decennio considerato «tutte le tipologie di esercizi registrano, in tutti gli anni considerati, tassi di mortalità superiori ai rispettivi tassi di natalità, con pochissime eccezioni», spiega l’Istituto che lascia uno spiraglio solo per i negozi non specializzati e quelli legati alla tecnologia: gli unici a mostrare dei segni di ripresa.

Sebbene riguardi soprattutto la grande distribuzione, il lavoro domenicale coinvolge anche i piccoli negozi. Nel 2016 più della metà dei dipendenti del commercio (il 54,4%) ha infatti lavorato almeno una domenica. Lo ha fatto il 76,1% di chi è dipendente della Gdo e il 36,4% di chi lavora in negozi di quartiere e botteghe. Fra tutti i lavoratori domenicali del commercio, quelli che sono stati attivi almeno una domenica su due sono il 21%, più di uno su cinque. Questi «stakanovisti del giorno di festa», non a caso, sono soprattutto giovani e donne. Nella Gdo il 40,8% dei super lavoratori domenicali sono under30, mentre nella piccola distribuzione la percentuale scende al 25%. Le super lavoratrici della Gdo sono poi il 28,1% (contro il 23,3% dei colleghi uomini) mentre nei piccoli negozi sono il 18,9% contro il 12,1%. C’è chi dice, come il presidente del Codacons Carlo Rienzi, che se si arriverà alle chiusure domenicali con il tempo i piccoli negozi finiranno per scomparire definitivamente.

