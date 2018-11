«BpVi e Vb, soci traditi: ci sono uomini al governo?»

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'”Associazione banche popolari venete” don Enrico Torta relativo al fondo per il risarcimento dei risparmiatori veneti truffati dalle ex popolari

E’ con la morte nel cuore che scrivo queste righe, ma anche con la speranza che si possa ancora fare qualcosa. La proposta di legge presentata dal governo e che molto teoricamente sarebbe a favore dei risparmiatori, non è per niente positiva ed è molto distante, se non opposta alle promesse fatte in campagna elettorale e a quelle fatte dal nuovo Governo, l’ultima il 4 ottobre 2018. Non mi dilungo nell’evidenziare le criticità dicendo solo che per farne una buona legge bisognerebbe riscriverla. Ciò non di meno, volendo credere, ancora, che quelli che sono stati i nostri interlocutori di questi ultimi mesi siano persone leali e probe (vittime di pressioni fortissime da parte del mondo finanziario -ideologicamente ostile all’idea di risarcire le vittime degli imbrogli nel settore del risparmio – ed in balia di una burocrazia impaurita dal possibile contagio di un provvedimento di giustizia nella diffusa amoralità dello Stato) percorriamo, ancora una volta, la strada di dialogo. La proposta di legge è modificabile, attraverso emendamenti, nella fase di discussione parlamentare, cercheremo, quindi, di intervenire su quella legge sottoponendo i nostri emendamenti e sperando di trovare fra le forze di maggioranza M5S e Lega chi voglia presentarli e sostenerli. Non nego che sono, siamo, traumatizzati e che la febbrile attività che abbiamo fatto da martedì mattina ( momento in cui siamo venuti con sorpresa a conoscenza della proposta di legge) non ha portato ad alcun dialogo con il governo, è invece rimasta aperta una finestra di confronto con un alto funzionario che però non ha potere decisionale.

Purtroppo l’impostazione della legge è tale che sarà impossibile evitare che la scure del misselling escluda migliaia di risparmiatori dal legittimo diritto al “ristoro”, e su questo punto molto avevamo detto e scritto con riferimento alla legge Baretta che aveva introdotto tale figura. Ci ostiniamo però a sperare che il governo avrà il coraggio di fare ciò che aveva direttamente ed indirettamente promesso ai risparmiatori «maltrattati e truffati dalle banche e poi dallo stato». Ed allora è nostro dovere provare. E ci stiamo provando. Stiamo predisponendo una serie di emendamenti da consegnare agli esponenti di governo ed a tutti i parlamentari, con la finalità di migliorare, per quanto migliorabile, quella proposta di legge. Le associazioni sono state invitate a Roma per il giorno 8 novembre ed in quella sede avremo il “polso” della volontà politica sul problema risparmiatori. Prima di allora avremo fatto le nostre osservazioni, che mi auguro si possano discutere e condividere con tutte le associazioni, e dopo l’otto novembre decideremo ulteriormente. Per il momento mi scuso con tutti per l’illusione di una politica diversa che in assoluta buona fede abbiamo contribuito a costruire, ma non sentiamoci ancora sconfitti. Lo ripeto, vogliamo continuare a credere che quelli che ci hanno fatto le promesse siano Uomini. Li peseremo definitivamente dopo l’otto novembre.