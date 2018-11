«Il Garda diventa palude»: polemiche su allarme Tg1

Condividi

Il presidente di Federalberghi Garda Veneto Marco Lucchini non ha gradito il titolo allarmistico del Tg1 di venerdì scorso dopo l’apertura del canale scolmatore: «allerta per i fiumi, il Garda diventa una palude». Lo riporta L’Arena a pagina 30. «Ogni giorno ricevo telefonate di clienti che mi chiedono se le cose sul Gardasee sono come vengono riportate» spiega Lucchini. Il sindaco di Castelnuovo e presidente dell’Ats Garda Ambiente Giovanni Peretti aggiunge che per 16 ore l’acqua del lago effettivamente era sporca, «ma – spiega – non facciamola più grande di quello che è». Ora il fango è tornato a depositarsi sul fondale e l’acqua è di nuovo pulita.

(ph:Von Robertk Wikimedia)