Maltempo, Chef Rubio vs Salvini: «delle tragedie non te ne frega un c…»

Si infiamma la polemica tra Chef Rubio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Inizialmente il cuoco romano protagonista del programma televisivo di Dmax “Camionisti in trattoria” se l’era presa con Salvini e con il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, su Twitter.«Disonorevole matteosalvinimi e coltissimo luigidimaio cosa state facendo per risolvere la situazione apocalittica del Veneto? – ha scritto Rubio -. Neanche uno dei vostri #Tweet analizza il problema e propone soluzioni. Incapaci di intendere e di volere, come in Veneto, così a Genova».

Nel frattempo Salvini, in partenza per le zone alluvionate del Bellunese, ha postato sui suoi canali social una sua foto sorridente con la tuta della protezione civile, da Venezia. In molti però sui social hanno scritto che è fuori luogo sorridere in presenza di catastrofi naturali come quella che si è abbattuta in Veneto. Salvini ha risposto così su Twitter: «se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare». Ma Chef Rubio ha nuovamente attaccato il ministro rispondendo al suo tweet: «il problema disonorevole @matteosalvinimi è che a te non frega un cazzo delle tragedie, pensi solo al POTERE e a farti supportare da AMICI che non esistono. Le CATASTROFI si rispettano ( NO SELFIE ) e bisogna evitare che accadano. Fare la comparsata è da infami e lo sai! #selfini

Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto😉 pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

Disonorevole @matteosalvinimi e coltissimo @luigidimaio cosa state facendo per risolvere la situazione apocalittica del #Veneto? Neanche uno dei vostri #Tweet analizza il problema e propone soluzioni. Incapaci di intendere e di volere, come in Veneto, così a Genova #sameoldstory pic.twitter.com/6af9SylBET — Chef Rubio (@rubio_chef) 3 novembre 2018