Maltempo, Salvini a Belluno: «Europa ci lasci spendere»

Condividi

Linkedin email

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto visita questa mattina nelle zone alluvionate della provincia di Belluno. «Già dalla prossima settimana ci sarà un consiglio dei ministri che vaglierà i primi provvedimenti. A volte è l’ignoranza dell’uomo a causare questi disastri». Salvini ha promesso che si impegnerà ad approvare l‘autonomia del Veneto e ha fatto una battuta su chi osteggia le grandi opere: «c’è chi preferisce andare in bici, io preferisco andare in auto o treno». Il ministro ha parlato di 250 milioni di investimenti per tutte le zone colpite, dal Veneto alla Sicilia, passando per la Liguria. «Servirebbero 40 miliardi per mettere in sicurezza tutte le zone d`Italia – ha aggiunto il ministro – e se poi qualcuno – ha detto con riferimento all`Europa – non ci vuole far spendere, noi dobbiamo spendere e sforare e la letterina domani passa in secondo piano».

ph> facebook / Matteo Salvini