Meteo Veneto, domani torna la pioggia: allerta piena del Po

Condividi

Linkedin email

Il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha diramato in una nota l‘allerta arancione, cioè criticità moderata, per la zona del Polesine, in attesa della piena del Po. Allerta gialla, cioè situazione sotto controllo, per le zone dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone e Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Questo perché le previsioni meteo annunciano l’arrivo di nuove piogge, anche se fortunatamente di minore intensità rispetto a quelle dei giorni scorsi. Particolare attenzione alle frante Tessina nel Bellunese e Rotolon a Recoaro (Vicenza), che si sono rimesse in movimento.