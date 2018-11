«Non sei razzista, sei str…», donna difende immigrati: il video virale

Condividi

Ha fatto il giro del web il video girato su un treno della Circumvesuviana di Napoli e pubblicato dall’utente Facebook Pasa Anta di una lite tra una signora e un giovane a causa della presenza di alcuni immigrati pakistani, che quest’ultimo ha iniziato ad offendere. La donna ha difeso gli immigrati e redarguito il ragazzo, che ha reagito male. «Vergognati ha detto la donna», «io non mi vergogno, è il mio paese», ha risposto lui. «Preferisco che il paese sia loro, piuttosto che di gente come te, fascista e razzista». «Non sono razzista ha risposto lui», «No, non non sei razzista, sei stronzo» ha detto lei, che è stata anche minacciata dal giovane, ma protetta dagli altri passeggeri.