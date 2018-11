Orrore al ristorante vegetariano: ecco cos’hanno trovato i clienti nella zuppa

Condividi

Una storia agghiacciante che arriva dalla Thailandia. Alcuni clienti di un ristorante vegetariano hanno trovato della carne nella loro zuppa e si sono lamentati con il proprietario. Ma in più hanno anche avvertito le autorità, che ovviamente hanno cercato di vederci chiaro sui motivi della presenza di carne in una zuppa vegetariana e soprattutto in un locale che non dovrebbe servirla. In cucina hanno trovato molte tracce di sangue e così hanno deciso di ispezionare da cima a fondo il ristorante finché non hanno trovato il cadavere di un uomo. Il cuoco e proprietario aveva ucciso un cliente, scomparso da una settimana, e lo aveva fatto a pezzi mettendolo nel cibo, con il rischio che i clienti, non solo andassero contro le loro convinzioni alimentari, ma si macchiassero pure di cannibalismo. L’assassino è riuscito a fuggire.

(Fonte: Tpi)

(ph: Mayk75 – Shutterstock)