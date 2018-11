Padova, eroina e cocaina in hotel: 34enne morto all’Arcella

Condividi

Un 34enne nigeriano di nome Ahmed Yusuf è morto nel quartiere Arcella di Padova. Lo riporta Il Mattino a pagina 25. Yusuf era esanime nella sua stanza d’albergo in via Jacopo Avanzo, con evidenti segni di assunzione di cocaina, eroina e alcol. L’uomo era immigrato regolare, con precedenti per spaccio e proprietario di una casa nello stesso quartiere. I medici hanno appurato che non ci sono ferite sul corpo, si pensa quindi a un infarto come causa della morte. Si indaga per capire se possano essere coinvolte altre persone e se l’eroina fosse la temibile gialla, molto diffusa nel Veneziano.

