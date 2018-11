Treviso, patteggia pusher preso al centro migranti

Condividi

Linkedin email

Spacciava marijuana al centro migranti del’ex caserma Serena di Treviso, la polizia l’ha preso con mezzo chilo di droga. Lo riporta Alessandro Bozzi Valenti su La Tribuna. Il giovane nigeriano è stato arrestato ma rilasciato in giornata, perché ha patteggiato la pena. Gli agenti lo seguivano da giorni nell’ambito di un’indagine più ampia sullo spaccio in città. Il sindaco Mario Conte continua a chiedere la chiusura della struttura e il comandante della polizia locale esprime amarezza e imbarazza per la decisione del giudice che vanifica mesi di lavoro.

(ph: Shutterstock)