Ztl, italiani tra i più favorevoli in Europa

08:30 – In Europa gli italiani sono tra i più favorevoli alle zone a traffico limitato in città. Il dato emerge da un’indagine Ipsos per l’ong ambientalista “Transport &Environment“, in base a cui il 74% dei cittadini italiani è a favore delle ztl ne centri urbani. Così anche i due terzi degli europei. Il sostegno più alto arriva dall’Ungheria (77%), poi c’è il nostro Paese e la Gran Bretagna (73%). In Germania è favorevole il 57%. Oggi sono 265 le zone urbane a basse emissioni in 12 Paesi dell’Unione europea, 250 delle quali riguardano automobili. (Fonte: Ansa)