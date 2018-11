Bomba nello sport: Giorgetti toglie la cassa a Malagò

Condividi

Linkedin email

Sullo sport italiano sta per piombare una riforma che cambierà tutto: non sarà più il Coni ma direttamente lo Stato a distribuire i soldi che lo stesso stanzia annualmente per mantenere il sistema. Una bomba che scardina un meccanismo in vigore da settant’anni e che toglie di fatto a Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Olimpico italiano, il fondamento del suo potere sulle Federazioni.

La firma su questa svolta epocale la mette Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, delegato allo sport, leghista molto vicino a Matteo Salvini. Un politico che ha già più volte dimostrato, nei pochi mesi in cui è stato finora in carica, di volere un ruolo centrale e predominante nello sport. Basti pensare a come ha trattato il povero Malagò nella vicenda della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

Quando Giorgetti ha capito che il numero uno del Coni favoriva Milano facendo saltare il ticket con Torino (Cortina e le Dolomiti si sono intrufolate all’ultimo momento grazie alla abilità del governatore veneto Luca Zaia), un’abbinata che lui stesso aveva voluto e necessaria a garantire le influenze territoriali dei due partiti di maggioranza, ha brutalmente tolto alla candidatura lombardo-veneta il sostegno economico dello Stato. «Le Olimpiadi allora ve le pagate da soli» è stato l’esplicito messaggio inviato a Malagò, Sala e Zaia, che possiamo immaginare ora masochisticamente costretti a sperare che la assegnazione dei Giochi, fra un anno, vada ad un altro Paese o che cambi prima o poi qualcosa nello scenario politico nazionale.

Caro Malagò, hai voluto fare di testa tua per le Olimpiadi e io adesso ti bastono, sembra dire Giorgetti. E la riforma dello sport contenuta nella bozza della legge di bilancio (da approvare entro la fine dell’anno) ha tutta l’aria di un regolamento di conti con il presidente del Comitato Olimpico. Al quale, degli oltre 400 milioni di contributi pubblici finora ricevuti e in parte distribuiti alle federazioni, ne resterebbero appena una quarantina.

Il grosso sarà assegnato ad una nuova società per azioni (la “Sport e Salute”), che prenderà il posto della Coni Servizi, un’altra spa, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia, che è il braccio operativo del Comitato Olimpico a cui è collegata da un contratto di servizio. Coni Servizi è presieduta da un uomo di Malagò, Roberto Fabbricini, fino a pochi giorni fa Commissario straordinario della Federcalcio, dove si è distinto per aver creato quell’incredibile pasticcio della Serie B a 19 squadre che rischia di far saltare il regolare svolgimento non solo del campionato cadetto ma anche di quello della C. Coni Servizi è anche il gestore di eventi (Internazionali di tennis, Sei Nazioni di rugby, Golden Gala di atletica) e di impianti (il Parco del Foro Italico a Roma: Stadio Olimpico, Stadio dei marmi e Stadio del Tennis), che producono decine di milioni di ricavi per il Comitato Olimpico.

Chi siederà nel cda di Sport e Salute? Tutto fa pensare che sarà il governo a scegliere gli amministratori, non il Coni. E l’annunciato passaggio di competenze dalla vecchia alla nuova società (che richiederebbe comunque un paio di anni per essere realizzato, se ne parlerà nel 2020) dovrebbe svuotare di funzioni oltre che di soldi la CONI Servizi. Altro punto perso per il Comitato del Foro Italico.

La riforma porterà anche un altro importante cambiamento, quello dei criteri su cui si è fondato il meccanismo della distribuzione dei contributi dello Stato. Fino ad oggi l’elemento che pesava di più (l’80%) è stato il «risultati e medaglie», che privilegia l’aspetto sportivo e olimpico dell’attività delle federazioni.

In futuro dovrebbero essere «sociale» e «promozionale» le parole-chiave per la assegnazione dei soldi pubblici, dando più peso ad esempio al numero dei tesserati. Il nuovo criterio comporterebbe però la conseguenza tutt’altro che marginale di spostare risorse a vantaggio delle discipline medio-grandi penalizzando le più piccole.

Se così sarà, potrà fare la voce grossa la Federcalcio. Perché, se è vero che i contributi pubblici rappresentano il 32% delle entrate fiscali (un miliardo e duecento milioni) derivanti dallo sport, è anche vero che il 90% di queste tasse sono prodotte dal calcio. Un argomento molto convincente per il neo-presidente Gravina per respingere al mittente la minaccia di una riduzione dei contributi assegnati alla Figc.

(ph: Facebook Giancarlo Giorgetti)