“Facce da pfas”, appello ai vip per campagna social

Si chiama “Facce da Pfas” la campagna social lanciata dai genitori dell’area contaminata tra le province di Vicenza, Padova e Verona, per puntare i riflettori sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto. La campagna fotografica, lanciata nell’ottobre 2017, dopo aver raccolto decine di scatti su Facebook e Instagram, è stata rilanciata in questi giorni dalle Mamme No Pfas, tentando di coinvolgere testimonial famosi: sportivi, artisti e personaggi dello spettacolo. Per partecipare basta inviare una foto a colori in alta risoluzione a mezzo busto, tenendo in mano un cartello bianco con una frase di denuncia, all’indirizzo *protected email* .

(Ph. Facce da Pfas / Facebook)