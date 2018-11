Maltempo, Gava (Lega): «159 milioni per il Veneto»

Condividi

Il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava (Lega), (in foto) a margine della sua visita alle popolazioni colpite dal maltempo nel Bellunese, ha annunciato la cifra esatta che il governo destinerà per la ricostruzione: «159 milioni di euro». «Oggi nel Bellunese, sono andata a verificare di persona le zone colpite dal maltempo. Impressionante. – scrive il sottosegretario su Facebook -. Ho comunicato che il mio ministero metterà a disposizione 159 milioni di euro per il dissesto idrogeologico, opere di manutenzione e prevenzione. Siamo già pronti a firmare l’accordo con la Regione per iniziare i trasferimenti. Le opere vanno fatte, i fiumi sghiaiati, i letti dei fiumi vanno ripuliti».

(ph: Facebook – Vannia Gava)